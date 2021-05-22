إيقاف عامل الاتحاد لنهاية الموسم وغرامات بالجملة على زعيم الثغر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه؛ للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

وأشارت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم السبت، إلى أنها قررت منع عامل غرف ملابس الاتحاد، محمد عبد الجيل من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه، بجانب إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

وغرمت اللجنة طبيب نادي الاتحاد، عمرو محمود مبلغ 20 ألف جنيه؛ لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري، فيما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

كما أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن ايقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.