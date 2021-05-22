أول رد من اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي بشأن لاعبي الزمالك الموقوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيُحيل المذكرة التي تقدم بها النادي الأهلي، بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.

وكان الأهلي أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين في المباريات، وطالب بتنفيذ اللوائح.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن ايقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها".

وشارك سيف فاروق جعفر بديلاً في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي إنتهت بفوز الزمالك 2-1.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك في وقت سابق، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من اليوم الخميس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن إيقاف الخماسي قد انتهى بالفعل.