بالفيديو.. ياسر إبراهيم يخطف هدفًا مبكرًا للأهلي أمام صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

افتتح الأهلي التسجيل سريعاً خلال مباراته أمام نظيره صندوانز الجنوب أفريقي عن طريق لاعبه ياسر إبراهيم بعد مرور 11 دقيقة من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 11 نفذها أيمن أشرف داخل منطقة جزاء صندوانز ليحولها ياسر إبراهيم برأسه هدفًا أول للأهلي.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره صندوانز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما في القاهرة ضمن منافسات ذهاب الدور ذاته من دوري أبطال أفريقيا.

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