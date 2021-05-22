بعد بيان الأهلي.. إداري الزمالك ينشر توضيحًا بخصوص مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

نشر أحمد إبراهيم، أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بنادي الزمالك توضحيًا بشأن مشاركة لاعب فريق 99 بناديه، سيف جعفر، مع الفريق الأول بمباراة طلائع الجيش في الجولة 23 من دوري WE.

ويتزامن توضيح أحمد إبراهيم، الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت، مع بيان صادر عن النادي الأهلي بخصوص قانونية مشاركة سيف جعفر في المباراة، للاطلاع.. اضغط هنا

وذكر عضو الجهاز الإداري بفريق الكرة بنادي الزمالك في منشوره الآتي:"توضيح بشأن مشاركة سيف جعفر بمبارة طلائع الجيش، مفيش أي خلاف مع الاتحاد المصري لكرة القدم على عدد مباريات الإيقاف، التفاوض كان بشأن آلية سداد الغرامة الموقعه على اللاعبين الموقوفين، اتحاد الكرة مشكورًا وافق على سداد الغرامات خصمًا من مستحقات النادي أو إضافة على رصيد النادي لدى الاتحاد".

وتابع إبراهيم:"كان في قرار بينا كجهاز إداري في عدم إشراك سيف جعفر إلا بعد تسوية الأمر مع الاتحاد المصري و حصولنا على مستند رسمي يُفيد قانونية المشاركة تحسبًا للقيل والقال بعد المباراة في حالة مشاركة سيف جعفر و هو ما حدث بالفعل، اشتغلنا على احتمال ١ x ١٠٠٠ أن سيف ممكن يشارك، كل شغلنا بنركز فيه في أقل التفاصيل و كل الاحتمالات، الحمد لله أن اللاعب كان موفق في المباراة وأضاف للفريق و كسبنا لاعبًا واعدًا موهوبًا".

وأتم عضو الجهاز الإداري بفريق الكرة بنادي الزمالك منشوره بـ:"أخيرًا الموضوع ده أبسط موضوع معانا ومخدش ٥ دقائق تفكير و شغل وفيه ملفات لأكبر بكتير و بنديها نفس الاهتمام و الحسابات بس شغلنا كله سرية ومينفعش نعلن عن تفاصيله لضمان إنهائه بالشكل المطلوب".