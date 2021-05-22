مباشر.. صنداونز 1-1 الأهلي.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر على فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بنتيجة (3-1) في إجمالي اللقائين.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صنداونز في مباراة الإياب، ليتأهل الفريق الأحمر إلى الدور قبل النهائي مستفيداً من فوزه على الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة (2-0).

وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 11، وعادل موسى ليبوسا النتيجة لصالح صنداونز في الدقيقة 30.

تفاصيل المباراة

استطاع النادي الأهلي خطف الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، بعدما لعب أيمن أشرف كرة عرضية من ركلة ركنية ليحولها عمرو السولية برأسية، لتصل الكرة إلى ياسر إبراهيم الذي حول الكرة بصدره إلى المرمى.

وجاء هدف الأهلي على عكس سير المباراة التي كانت تتجه لصالح فريق صنداونز الذي سيطر على الكرة وشكل خطورة على حدود منطقة جزاء الفريق الأحمر في العشر دقائق الأولى.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة كاد صنداونز أن يتعادل بعد هجمة منظمة للفريق الجنوب أفريقي بعد عدة تمريرات لتصل الكرة إلى لاعب صنداونز الذي راوغ أليو ديانج وسدد الكرة قوية ولكنها تمر أعلى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وكاد أيمن أشرف أن يخادع أونيانجو حارس مرمى صنداونز، بعدما لعب كرة عرضية بإتجاه المرمى ولكن الحارس اخرجها بيده إلى خارج الملعب لتتحول إلى ركلة ركنية للأهلي.

واستطاع صنداونز أن يترجم سيطرته على المباراة وخطورته على مرمى الأهلي، بعدما سجل هدفاً عن طريق موسى ليبوسا في الدقيقة 30، وذلك بعد كرة عرضية من ركلة ركنية، قابلها ليبوسا بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع محمد الشناوي التصدي لها، لتسكن مرماه.

وكاد صنداونز أن يحرز هدف ثاني، بعدما لعب ضربة حرة ترسل داخل منطقة الجزاء ليحولها أحد لاعبي صنداونز برأسية بإتجاه مرمى الأهلي ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي يتصدى لها.

وأجرى الأهلي تغييراً هجومياً، بإخراج صلاح محسن والدفع بطاهر محمد طاهر بدلاً منه.

وأنقذ بدر بانون مدافع الأهلي، مرماه من هدف مؤكد، بعد أن قُطعت الكرة من رامي ربيعة استغلها لاعب صنداونز ومررها داخل منطقة الجزاء لأفونسو الذي سدد كرة كانت باتجاه المرمى ولكن قدم بدر بانون أنقذت الأهلي من تلقي هدف ثاني وخرجت الكرة إلى خارج الملعب.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لفريق صنداونز في الدقيقة 71 من زمن المباراة، لوجود لمسة يد على مهاجم صنداونز أثناء إستلامه للكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في مرمى الشناوي.

وأجرى بيتسو موسيماني تغييراً ثانياً في صفوف الأهلي، بإقحام جونيور أجايي بدلاً من محمد شريف.

ودخل حسين الشحات كبديل في الدقيقة 76، بدلاً من محمد مجدي أفشة.

وواصل صنداونز هيمنته على المباراة، بفرصة خطيرة في الدقيقة 80 بعد عدة تمريرات قصيرة تصل داخل منطقة جزاء الاهلي وتسديدة من لاعب صنداونز تصدى لها الشناوي وخرجت إلى ركلة ركنية.

ولعب لاعب صنداونز كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، هيأها أفونسو مهاجم صنداونز إلى زميله الذي سددها تسديدة قوية ولكن الشناوي يتصدى للكرة بصورة رائعة.