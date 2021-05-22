مفاجآت في تشكيل الأهلي لمباراة صنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - رمضان حسن:
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي.
ويلعب الأهلي وصنداونز بملعب الأخير في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.
وشهد تشكيل الأهلي تواجد 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع، والاستعانة بصلاح محسن مهاجماً بجوار محمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود وحيد – أكرم توفيق – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – جونيور أجايي.
وجاء تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.
الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.