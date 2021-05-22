تعرف على تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن انكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صنداونز، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا في القاهرة على صنداونز، بهدفين دون رد.

وشهد تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي، عودة ثيمبا زواني لاعب الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.