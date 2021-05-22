أول تعليق من الزمالك بعد بيان الأهلي بشأن اللاعبين الموقوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سيف فاروق جعفر، متاح للمشاركة مع الفريق الأبيض للمباراة الثانية على التوالي، ويأتي ذلك بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن لاعبي الزمالك الموقوفين.

وكان الأهلي أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين في المباريات، وطالب بتنفيذ اللوائح.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، تغريده عبر موقع "تويتر"، بها صورة سيف جعفر معلقاً عليها: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".

وشارك سيف فاروق جعفر بديلاً في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي إنتهت بفوز الزمالك 2-1.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك في وقت سابق، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من الخميس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن إيقاف الخماسي قد انتهى بالفعل.