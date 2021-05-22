فيديو اهداف مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا “ياسر يتقدم وموسى يُعدل”

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وصن داونز في افتتاح مباريات إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، اليوم السبت 22 مايو، والتي أقيمت على ملعب مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

عاش عشاق الاهلي بداية مثالية في أول ربع ساعة من المباراة، عندما تمكن قلب دفاع الفريق “ياسر إبراهيم” من ترجمة عرضية من ركنية نفذها أيمن أشرف بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى، لهدف في الدقيقة 12، قبل أن تلمس الكرة رأس أحد مدافعي صن داونز.

وقرر المدير الفني للنادي الاهلي “بيتسو موسيماني” البدء بثلاثة لاعبين في خط الوسط الدفاعي هم “عمرو السولية وآليو ديانج ورامي ربيعة” بهدف تأمين منطقة العمق الدفاعي التي كانت مخترقة بصورة واضحة في لقاء الذهاب المنتهي بفوز الاهلي 2/صفر على ملعب السلام.

واستطاع صن داونز إدراك هدف التعديل في الدقيقة 30 برأسية جميلة من المدافع “موسى ليبوسا” بعد تلقيه عرضية نموذجية من اللاعب الموهوب “موديبا”.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا

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