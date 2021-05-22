بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا (الاياب)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يواصل الاهلي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة صن داونز، في اللقاء الذي يجمعهما، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي، بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

وفاز الاهلي على صن داونز بهدفين دون رد، سجلهما “طاهر طاهر، وصلاح محسن”، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب “الاهلي We السلام”.

وسيسعى الأهلي اليوم إلى تحقيق الفوز على صن داونز أو التعادل بأي نتيجة، أو على الأقل الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حسم تأهله إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

معلومات البث المباشر لمباراة الاهلي وصنداونز

شدد مدرب الأهلي “بيتسو موسيماني”، على عدم تهاون لاعبيه، مذكرًا إياهم بريمونتادا ليفربول التاريخية على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

في المقابل، يتطلع نادي صن داونز إلى رد اعتباره بتحقيق الريمونتادا وإقصاء الأهلي لمواصلة رحلة البحث عن اللقب القاري الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه بموسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري.

مباراة الاهلي اليوم مع صن داونز في بث مباشر عبر beIN SPORTS

ورغم إقرار مدرب صن داونز بصعوبة العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، إلا ان ظروف المواجهة قد تخدم الفريق الجنوب أفريقي، نظرًا لضعف مستوى لاعبي الأهلي في المباريات التي تقام في وقت الظهيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

وتنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع بشكل مجاني على قناة RTS2 السنغالية، على القمر الصناعي Eutelsat W1 اتجاه 10 شرقًا، بتردد 11900، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 بتصحيح 2/3.

مباراة الاهلي وصن داونز مباشر الان

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، 16:00 بتوقيت السعودية.

صن داونز 1-1 الاهلي

ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي (بريتوريا – جنوب أفريقيا)

دوري أبطال أفريقيا (إياب دور ال8)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين صن داونز والاهلي في إياب دور ال8 من دوري أبطال أفريقيا

من فضلك قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على نتيجة المباراة + أبرز الأحداث + شرح الأهداف + صور من اللقاء.

يصحبكم محمود ماهر من مركز البث المباشر في موقع الخليج 365 لتغطية المباراة لحظة بلحظة (تابع الكاتب عبر تويتر من هنا)

إذا توقف فيديو البث ، قم بتحديث الصفحة أكثر من مرة حتى يظهر لك فيديو بث جديد

#تشكيلة صن داونز اليوم: دينيس أونيانجو – موسا ليبوسا – ريفالدو كويتزي – ريكاردو ناسيمنتو – أوبري موديبا – أنديلي جالي – سفيليلي مخوليسي – ثابيلو مورينا – جاستون سيرينو – بيتر شالوليلي – ثيمبا زواني.

#تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي -أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني – آليو ديانج – عمرو السولية – رامي ربيعة – محمد مجدي أفشة – صلاح محسن – محمد شريف.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة…ضغط مبكر من صن داونز

1″ تابعوا معنا بث مباشر الاهلي وصن داونز الان عبر النقل المكتوب ، كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة فقط بريفريش.

10″ أووووه..محمد هاني يرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء صن داونز ، وتحت ضغط محمد شريف، المدافع يخطيء ويبعد الكرة بشكل غريب إلى ركلة ركنية.

12″ جووووووووووووول…الاهلي يتقدم في النتيجة بالهدف الأول عن طريق المدافع “ياسر إبراهيم” بعد تلقيه تمريرة عرضية جميلة من ركلة ركنية نفذها أيمن أشرف بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى.

12″ ياسر إبراهيم استغل سوء تمركز مدافعي صن داونز وتركيزهم مع المهاجمين ليتابع الكرة العرضية التي لمسها أحد مدافعي صن داونز بالرأس على القائم القريب لتمر وتجد ياسر إبراهيم على القائم البعيد ليحولها في الشباك.

15″ بداية ولا أروع ولا أحلى بالنسبة لعشاق النادي الاهلي المصري في أول ربع ساعة من اللقاء.. الآن النتيجة 3/صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. بنسبة 90٪ الشياطين الحمر في نصف النهائي بل ربما بنسبة 100٪.

30″ جووووووووول…صن داونز يعود في المباراة بتسجيل هدف التعديل برأسية جميلة من المدافع “موسى ليبوسا” بعد تلقيه تمريرة عرضية عكسية بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب الموهوب “موديبا”.

40″ ضغط قوي من جانب صن داونز لاستغلال حالة التراجع الفني من جانب لاعبي الاهلي الذين يشعرون بغربة بسبب طريقة اللعب الدفاعية البحتة التي بدأ بها المدير الفني بيتسو موسيماني. بوضع 3 لاعبين في خط الوسط الدفاعي.

45″ الشوط الأول قارب على الانتهاء، والاهلي تراجع بشدة، دون حتى محاولات من مرتدات، ليصبح صن داونز الطرف الأفضل في كل شيء.

نهاية الشوط الأول : الأهلي (1-1) صنداونز

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية المباراة دون تغييرات تذكر ..

46″ صن داونز يواصل الاستحواذ على الكرة في خط وسط الاهلي مع انكماش واضح من الفريق المصري

..