صدمة قوية لإدارة النفيعي.. ديون ضخمة تضع الاهلي السعودي على الهاوية

تلقت إدارة النادي الاهلي السعودي بقيادة ماجد النفيعي، صدمة قوية بخصوص الديون المتراكمة على الفريق، والتي تجاوزت الرقم المتوقع بكثير، ما وضع الراقي على الهاوية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن الديون المستحقة على النادي الأهلي السعودي قد تجاوزت حد الـ210 ملايين ريال سعودي، من بينها رواتب ومكافآت متأخرة للاعبين، والتزامات قضايا ومصاريف أخرى.

وأشفقت جماهير النادي الاهلي السعودي على إدارة ماجد النفيعي، بسبب الأزمات التي خلفتها الإدارة السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة، والموضوع متعلق ايضًا بالعديد من المشاكل مع اللاعبين بسبب الرواتب المتأخرة.

وتولى ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفًا لعبد الإله مؤمنة المستقيل، بعدما نجح النفيعي في انتخابات الجمعية العمومية التي عقدت منذ 6 أسبوعين.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن كافة ديون النادي الاهلي السعودي، هي مستحقات متراكمة من جانب مجالس إدارات سابقة، قبل بداية تاريخ تولي الإدارة الجديدة المسؤولية بقيادة النفيعي.

ميتريتسا يطلب الرحيل عن الاهلي

وذكرت الصحيفة السعودية، أن هناك بعض اللاعبين المحليين في النادي الأهلي، لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى شهر مايو الجاري، لتصل الرواتب المتأخرة لدى اللاعبين إلى 5 أشهر.

الأمر متعلق ايضًا باللاعبين المحترفين، حيث أبلغ، النجم الروماني ألكسندرو ميتريتسا إدارة النفيعي خلال خطاب رسمي، بأنه يريد فسخ تعاقده والرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني، نظرًا لتأخر راتبه لمدة شهرين.

مشكلة التعاقدات تؤرق النفيعي

وبغض النظر عن الديون المتراكمة، تحتاج إدارة النادي الاهلي لتسديد مبلغ 50 مليون ريال سعودي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكي يتمكن من قيد لاعبين جدد بصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

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