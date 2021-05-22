الامارات | الأهلي المصري يرسل ملف طبي للكاف قبل السوبر الإفريقي.. تعرف إلى السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يرسل ملف طبي للكاف قبل السوبر الإفريقي.. تعرف إلى السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنهم أرسلوا ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الأفريقى (كاف) استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال الدكتور أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن الملف يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب الاتحاد الإفريقي قبل خوض مباراة السوبر.

وأضاف أن حاله لاعب الوسط كريم نيدفيد مطمئنة، بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، وسوف سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من قطر.

وأوضح أن نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا وقطر.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا إلى قطر غدا الأحد على أن يتخلل رحلة الفريق ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

ويلعب الأهلي مباراة كأس السوبر بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

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