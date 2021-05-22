شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الأهلي وصن داونز | ياسر إبراهيم يسجل الهدف الأول للشياطين الحمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، التسجيل للقلعة الحمراء في مباراته الجارية الآن أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف من ركلة ركنية حولها عمرو السولية من القائم القريب إلى البعيد حيث انتظرها ياسر إبراهيم ليضعها براسه في الشباك في الدقيقة 11.

وبهذا الهدف ارتفع تفوق الأهلي على صن داونز في مجموع المباراتين إلى 3-0 بعد فوزه ذهابًا في القاهرة بهدفين نظيفين.