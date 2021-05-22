شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: صن داونز يمكنه الإطاحة بالأهلي من دوري أبطال أفريقيا بسبب موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام صن دوانز الجنوب إفريقي، لن تكون سهلة.

ويلتقي الأهلي مع صن دوانز، عصر اليوم السبت، في بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة اليوم لن تكون سهلة على النادي الأهلي في ظل قوة فريق صن داونز على ملعبه».

وأضاف: «الأهلي من الممكن أن يخرج أمام الفريق الجنوب إفريقي، بسبب التشكيل الذي يخوض به بيتسو موسيماني، المباراة»، مؤكدًا :«موسيماني، بدأ المباراة بتشكيل غريب بالاعتماد على ثلاثة مدافعين، عمرنا ما رآينا الأهلي يلعب بهذا الشكل».