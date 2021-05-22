شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني قلقان من صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، ستكون صعبة للغاية.

ويواجه الأهلي فريق صن دوانز، عصر اليوم السبت، في بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة اليوم صعبة للغاية، الأهلي لم يحسم التأهل حتى الأن»، مضيفًا :«يجب أن يكون لاعبي الأهلي في كامل تركيزهم خاصة في بداية المباراة، وعدم استقبال أي هدف في الدقائق الأولى من المباراة».

وأضاف: «موسيماني، قلقان من صن دوانز، وهذا واضح من التشكيل الذي يخوض به المباراة، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدقاع»، موضحًا :«كان من الأفضل أن لا يعتمد المدرب الجنوب إفريقي على الدفاع، حتى لا يسبب ضغط على اللاعبين».