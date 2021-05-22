شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: بيراميدز يمتلك أفضل لاعبين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود صابر لاعب فريق نادي بيراميدز إن مواجهة أنيمبا غدا ستكون غاية في الأهمية والفريق يضع لها ألف اعتبار خاصة وأنها أمام فريق كبير صاحب خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية وسبق له التتويج مرتين بدوري الأبطال، وبالتالي لا يمكن التهاون مطلقا والتعامل مع المباراة على أنها نهائي ولابد من تكرار الفوز فيها.

أوضح محمود صابر في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أنيمبا الذي يقام في الثالثة عصر الأحد باستاد أنيمبا في مدينة آبا النيجيرية بإياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية أن بيراميدز لا يمكن أن يتعامل مع المباراة بتهاون خاصة بعد الفوز الكبير في الذهاب برباعية حيث أن كرة القدم بها كل شيء وكرة القدم تحمل المفاجآت دائما.

لاعب بيراميدز شدد على أن فريقه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة في البطولات القارية وبإمكانهم التعامل مع الأمور مشددا على أن اللعب على النجيل الصناعي يجعل الأمور صعبة خاصة وأن الكرة ستكون سريعة أكثر من اللازم كما أن الحرارة والرطوبة ستجعل الأمور أكثر صعوبة ولكن بيراميدز بإمكانه التعامل مع الوضع بفضل الخبرات التي يمتلكها والرغبة في التأهل لنصف النهائي والفوز بلقب البطولة القارية بعد الوصول للنهائي في النسخة الماضية.