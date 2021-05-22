شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور عن التغييرات الإدارية في الزمالك : «مش الزمالك اللي يدار بهذا الشكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن كثرة التغييرات الإدارية داخل القلعة البيضاء، تؤثر بالسلب على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مش الزمالك اللي يدار بهذا الشكل، الزمالك قلعة رياضية كبيرة، عندما يتم إتخاذ قرار يجب أن يكون مدروس».

وأضاف: «عندما لا يكون هناك استقرار إداري لا يكون هناك استقرار مالي، وهو ما يؤثر بالسلب على لاعبي الفريق الأبيض، بسبب المستحقات المالية».

وأوضح: «قبل نهائي دوري أبطال افريقيان كان هناك حديث عن رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة جديدة، وهو ما أثر بالسلب على اللاعبين قبل مباراة نهائي افريقيا، لخوفهم من عدم حصول على مستحقاتهم المالية».

وتابع: «كان هناك حديث أيضًا في الفترة الماضية عن رحيل لجنة اللواء عماد عبدالعزيز، وهو ما أثر بالسلب على الفريق في بطولة افريقيا في النسخة الجارية، وكانت سببًا في خروج الفريق من دور المجموعات».

وأكمل: «اليوم الأربعاء الماضي، تأكد رحيل اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء وتعيين لجنة جديد، وقدم الزمالك أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام طلائع الجيش، رغم تحقيق الفوز».