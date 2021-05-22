شكرا لقرائتكم خبر عن رانييري يغادر سامبدوريا نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنوى - رويترز

قال كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا إنه سيترك النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في نهاية الموسم، بعد عامين في قيادة الفريق ضَمن خلالها وجوده بين الكبار.

وتولى مدرب ليستر سيتي وروما السابق المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما كان سامبدوريا في مؤخرة الترتيب، وقاده المدرب البالغ من العمر 69 عاماً للخروج من منطقة الهبوط واحتلال المركز 15.

وتحسن مستوى سامبدوريا هذا الموسم وضمن إنهاء الموسم في المركز التاسع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام بارما السبت.

وأضاف رانييري: "أبلغت الفريق اليوم بأنني لن أستمر عاماً آخر، لكني أود توجيه الشكر للجميع. اللاعبون رائعون، خاصة في أوقات مثل فترة العزل الشامل (بسبب كوفيد-19)، والتي في نهايتها أفلتنا من الهبوط".

وتابع: "هذا الموسم قاتلنا. قدمنا العديد من المباريات الجيدة وأخرى سيئة، لكن هذه هي كرة القدم. أريد توجيه الشكر إلى اللاعبين من كل قلبي".