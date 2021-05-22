شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد قد يخسر صخرة دفاعه في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن المدافع هاري مجواير قد يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في أربطة الكاحل.

وأصيب المدافع الدولي الإنجليزي مجواير، الذي شارك في 34 مباراة مع يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلال الانتصار 3-1 خارج الديار على أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ سولشار الصحفيين قبل المباراة الأخيرة للدوري يوم الأحد على ملعب ولفرهامبتون واندرارز: "إنه يمشي على قدميه، لكن الطريق ما زال طويلاً من المشي إلى الركض".

وأضاف: "لكي أكون أميناً، لا أعتقد أننا سنراه في ملعب جدانسك، لكني سأمنحه حتى مساء الثلاثاء في آخر حصة تدريبية لأقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب. الأربطة تستغرق وقتاً في التعافي".

وتابع: "إنه قائد، وقبل عودة الجماهير كان بوسعكم جميعاً سماع صوته في الملعب. سيأتي معنا إلى جدانسك وسيكون في غرفة الملابس، وسيتأكد من استعداد الجميع للنهائي".

ويلتقي يونايتد مع فياريال الإسباني في النهائي في جدانسك يوم الأربعاء المقبل.

وأكد سولشار أيضاً أن موسم أنطوني مارسيال انتهى بسبب الإصابة، إذ لا يمكن للمهاجم المشاركة في النهائي، لكنه أضاف أن ثنائي الوسط سكوت ماكتوميناي وفريد "يجب أن يكونا جاهزين للنهائي".

وتأهل يونايتد بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما ضمن المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي، وقال سولشار إنه يفكر في تعزيز صفوف الفريق عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية، وقال: "نحن لسنا في المكان الذي نهدف إليه، لكن لدينا طموحات للارتقاء إلى المركز واحد. ننظر في تشكيلة الفريق، ونأمل في تدعيم الصفوف بلاعبين اثنين أو ثلاثة. نحن بالتأكيد بحاجة لمواجهة التحدي للصعود في جدول الترتيب. مازلنا بعيدين للغاية عن التفكير في أن الأمر سيحدث من تلقاء نفسه. لدينا عدد قليل من اللاعبين المعارين، وربما يعودون. هناك اهتمام برحيل عدد قليل أيضاً. نريد الخروج من فترة الانتقالات بأفضل تدعيم للفريق".