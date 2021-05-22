شكرا لقرائتكم خبر عن جريزليز يصعق وريورز ويتأهل للأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

تأهل ممفيس جريزليز إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما احتاج إلى وقت إضافي لينتصر 117-112 على مضيفه جولدن ستيت وريورز في الملحق.

ويفتتح جريزليز مشواره في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2017 عندما يحل ضيفاً على يوتا جاز يوم الأحد.

وتبادل الفريقان التقدم في بداية المباراة، وعندما كانت النتيجة التعادل 6-6، انتفض جريزليز، الذي خسر مرتين في ثلاث مباريات أمام وريورز قبل هذه المواجهة في الموسم الجاري، ليسجل 12 نقطة متتالية بفضل تألق جا مورانت.

واستعاد صاحب الأرض تركيزه لينتزع التقدم قبل أن ينهي جريزليز الربع الأول لصالحه 30-29.

وأحكم جريزليز قبضته على الربع الثاني ليرتفع الفارق إلى 17 نقطة بعد رقابة لصيقة على ستيفن كري في ظل اعتماد وريورز على اللاعب الحاصل على جائزة أفضل مسجل هذا الموسم.

وتحسن وريورز في الربع الثالث مع قيام كري بدور صانع اللعب، لتصبح النتيجة 78-73 قبل بداية آخر 12 دقيقة حاسمة.

ونجح وريورز في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل تسع دقائق من النهاية، لكن جريزليز سجل تسع نقاط متتالية ليستعيد هيمنته.

وبدا أن جريزليز في طريقه لحسم التأهل بتقدمه 97-88 قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن كري استغل الرقابة عليه ليمرر كرتين إلى دريموند جرين ليسجل أربع نقاط، ثم أحرز جوردان بول ثلاث رميات حرة.

وخرج يوناس فالانشيوناس لاعب ارتكاز جريزليز بسبب ارتكاب ستة أخطاء شخصية لتميل الكفة لصالح وريورز الذي أدرك التعادل برميتين حرتين من كري.

وبعدما أحرز كل فريق نقطتين، فشل كلاهما في هجمته الأخيرة لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي، وتقدم جريزليز 107-103، لكن وريورز أحرز رميتين ثلاثيتين لينتزع التفوق بنقطتين، ورد الفريق الضيف بسبع نقاط متتالية ليحكم سيطرته على المباراة ويحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية.