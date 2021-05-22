شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال، ويأمل الأهلي تحقيق نتيجة جيدة بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاءت على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو

وغاب تشكيل الأهلي الرسمي ، الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات رغم مشاركتهما في التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية، كما أن طاهر سجل هدفاً فى لقاء الذهاب.

ويُدير مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز، الحكم الزامبى سيكازوى.