شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وفيصل يستغلان غياب أحداد لتثبيت أقدامهما فى هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاستغلال غياب المغربى حميد أحداد عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة بالتواء فى الكاحل من أجل تثبيت أقدامه فى قيادة هجوم الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فضل الاعتماد على حميد أحداد فى قيادة هجوم الزمالك بالفترة الأخيرة، فى ظل عدم اقتناعه التام بمستوى سيف الجزيرى ومروان حمدى.

وبعد أن تعرض أحداد للإصابة وأدت لغيابه عن مواجهة طلائع الجيش الماضية، كما خرج من قائمة مواجهة المصرى البورسعيدى، ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهتى الإسماعيلى والجونة أيضًا، أتيحت الفرصة للجزيرى ومروان حمدى وأسامة فيصل.

ونجح الجزيرى وفيصل فى تقديم مستوى مميز خلال مواجهة طلائع الجيش وسجل كل منهما هدفًا ليفوز الفارس الأبيض فى اللقاء بنتيجة 2 / 1، ويحصد ثلاث نقاط غالية فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

ويعمل الجزيرى وفيصل فى الوقت الحالى على تثبيت أقدامهم واستغلال غياب أحداد، مع بدأ كارتيرون فى الإقتناع بمستواهم، لتثبيت أقدامهما فى تشكيل الفريق الأساسى خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر سيف الدين الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.