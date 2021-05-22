رئيس الأنوكا يشكر الرئيس السيسي على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي

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القاهرة - سامية سيد - قدم الجزائري مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لأنوكا.

وقال مصطفى براف خلال كلمته في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي، بااسمي واسم اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية أنوكا أتقدم بخالص الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه للرياضة المصرية والأفريقية وعلى ما يقدمه على كافة الأصعدة الدولية في كل الملفات وهو قائد وزعيم عربي وأفريقي نفتخر به وسعداء بما يقدمه دائمًا.

وأكد مصطفى براف ، مصر دائما دولة كبيرة ورائدة واستضافتها لاجتماعات الانوكا وتوفير كل هذه الإمكانيات الكبيرة من أجل انجاح هذا الحدث يسعدنا ويشرفنا التواجد هنا في مصر.

وتقدم رئيس الأنوكا بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على حضور الاجتماعات والتواصل المستمر من أجل توفير كل الإمكانيات.

وانطلقت اجتماعات الأنوكا اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي شهد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذي حرصا على الترحيب بجميع الدول الحاضرة والتأكيد على أن مصر دائما مستعده لاستضافة كل الأحداث والفاعليات الرياضية في أي وقت وتوفير كافة الإمكانيات والقدرات لإنجاحها.

تستضيف مصر اجتماعات المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم واجتماع الجمعية العمومية لأنوكا الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ويحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وتوفير كافة الامكانيات للضيوف.