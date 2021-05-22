رئيس الأنوكا يشكر الرئيس السيسي على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأنوكا يشكر الرئيس السيسي على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم الجزائري مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لأنوكا.
وقال مصطفى براف خلال كلمته في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي، بااسمي واسم اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية أنوكا أتقدم بخالص الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه للرياضة المصرية والأفريقية وعلى ما يقدمه على كافة الأصعدة الدولية في كل الملفات وهو قائد وزعيم عربي وأفريقي نفتخر به وسعداء بما يقدمه دائمًا.
وأكد مصطفى براف ، مصر دائما دولة كبيرة ورائدة واستضافتها لاجتماعات الانوكا وتوفير كل هذه الإمكانيات الكبيرة من أجل انجاح هذا الحدث يسعدنا ويشرفنا التواجد هنا في مصر.
وتقدم رئيس الأنوكا بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على حضور الاجتماعات والتواصل المستمر من أجل توفير كل الإمكانيات.
وانطلقت اجتماعات الأنوكا اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي شهد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذي حرصا على الترحيب بجميع الدول الحاضرة والتأكيد على أن مصر دائما مستعده لاستضافة كل الأحداث والفاعليات الرياضية في أي وقت وتوفير كافة الإمكانيات والقدرات لإنجاحها.
تستضيف مصر اجتماعات المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم واجتماع الجمعية العمومية لأنوكا الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.
ويحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وتوفير كافة الامكانيات للضيوف.