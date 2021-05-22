شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: ديانج الأفضل فى وسط الأهلي منذ اعتزال محمد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، على المستوى الذى يقدمه المالي أليو ديانج خاصة في مباراة الذهاب ضد صن داونز الجنوب أفريقي فى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذى استحق بسببه أن يكون أفضل لاعب فى جولة الذهاب.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تليفزيونية، أن أليو ديانج أفضل لاعب جاء للأهلي للعب فى هذا المركز من بعد محمد شوقي نجم الأهلي السابق. وشدد "صخرة الأهلى" على أن محمد مجدى قفشة له فاعلية كبيرة فى صفوف الأهلي ويساهم فى كل مباراة فى صناعة هدف.

من جهته أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.