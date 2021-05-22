شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: لم أهاجم إدارة الإنتاج وانتقدت اللاعبين لتحفيزهم على طريقة مارتن يول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن تصريحاته الأخيرة عن لاعبى فريقه تم تفسيرها بشكل مغلوط، وقال كشرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لماذا تم تفسير تصريحاتى بأنها هجوم على لاعبى فريقى وعلى الإدارة، وأنا لا أعنى هذا الكلام تماماً، تصريحاتى حرفت وتم تفسيرها بشكل مغلوط، أردت تحفيز كل لاعبى الانتاج أليس من حقى ذلك".

وأضاف كشرى، "مارتن يول مدرب الأهلى الأسبق خرج فى المؤتمر الصحفى وانتقد حارسه شريف إكرامى قائلا إنه سبب الخسارة، إذن انتقاد اللاعبين يكون أحياناً برغبة من المدير الفنى لاستثارة دوافع لاعبيه وحثهم على القتال ومصالحة مدربهم الغاضب منهم ".

وتابع المدير الفنى للإنتاج الحربى، "علاقتى رائعة بإدارة الإنتاج وعلى رأسها اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة فهم يوفرون للفريق الأجواء المناسبة للعمل ولم أهاجم أياً منهم، فلقد قلت إنهم يصرفون مكافآت لتحفيز اللاعبين على استعادة نغمة الانتصارات، وأرغب أن نكون عند حسن ظنهم، نحن فى موقع لا يليق بمكانة الإنتاج الحربى وعراقته وأسعى لتعديل هذا الموقف، ولايزال الأمل قائماً بداخلى".

وتابع كشرى، "الإنتاج الحربى لن يهبط ونحن لتحقيق فوز يمنحنا دفعة معنوية ويكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للفريق، لا أرغب فى الرحيل عن الإنتاج وإذا كانت لدى الرغبة سأتحدث مع الإدارة التى أحترمها وأكن لها التقدير فأنا لن احتاج لخطط ملتوية من أجل هذا الشأن ".

وتابع كشرى، "خضت مباراة سموحة محروماً من ستة لاعبين بسبب الإصابات والإيقافات فى ظل صعوبة موقفنا وأهدرت فرص بالجملة لغياب اللاعب الهداف القادر على إيداع الكرة الشباك مما تسبب فى ثورة غضبى".

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد 30 مايو الجارى على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ونجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 22 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.