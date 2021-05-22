شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عينه على تحقيق الفوز رقم 13 أمام أندية جنوب أفريقيا بموقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة للمارد الأحمر المواجهة المنتظرة بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى المحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.

ويطمح الأهلى فى حسم الصعود بعد الفوز بثنائية فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة، فضلا عن أن الأهلى يسعى لمواصلة التفوق على أندية جنوب أفريقيا، خاصة أنه يمتلك تاريخا حافلا نرصده فى السطور التالية..

واجه الأهلى فرق جنوب أفريقيا فى24 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، حيث استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 12 مباراة وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات.

بينما حققت فرق جنوب أفريقيا الفوز فى 6 مباريات.

فيما واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى 9 مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة .

نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 31 مرة بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، لاسيما أن خالد بيبو مهاجم الأهلى الأسبق الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

أما على صعيد مواجهات المارد الأحمر مع صن داونز، التقيا الفريقان فى 8 مباريات حقق خلالها الأهلى الفوز في 5 مباريات بينما جاء التعادل في ثلاث مواجهات وفاز صن داونز بلقاء وحيد .

سجل لاعبو الأهلي في شباك صن داونز14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.