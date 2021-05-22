شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: دور الشناوى والدفاع الأهم فى موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق، أن دور محمد الشناوى وخط الدفاع هو الأهم فى مواجهة صن داونز المحدد لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى موقعة إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وقال سليمان فى تصريح لـ برنامج " 60 دقيقة " الذى يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى محمود بدراوى، إن تضييق المساحات وتوزيع الجهد أمر مهم فى مواجهة فريق منظم ويجيد اللعب فى منتصف الملعب مثل صن داونز .

وأشاد سليمان بالمغربى بدر بانون وشبهه بنجم الأهلى السابق عماد النحاس فى هدئه و تركيزه داخل الملعب فى المواجهات المهمة .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبى فى إياب الدور الربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:

محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.



ويجلس على دكة البدلاء يتواجد كل من:



على لطفى وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.