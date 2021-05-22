شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدافعين وصلاح محسن وشريف يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.



وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من:



علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

واستعد الأهلى جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب أفريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التى ستقام فيها المباراة، علما بأنها ستقام فى الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفنى واللاعبون أن تكون الأجواء حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس فى جنوب أفريقيا منذ أن حطت أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرات فنية مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق لعب شوط أول فى القاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز فى شوط المباراة الثانى بجنوب أفريقيا، وعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة الذهاب حتى لا تتكرر فى موقعة اليوم.

ووضع موسيمانى خطة مباراة فريقه ضد صن داونز من أجل إفساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب أفريقى وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم فى رتم المباراة، لاسيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب أفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيمانى لاعبى الأهلى بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبى صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب أفريقيا فى الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.