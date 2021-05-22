شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى يسرى لاعبة الطائرة: هوايتى القراءة ونجمى المفضل ظافر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى يسرى، لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

قراءة الروايات .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الكيك .

من نجمك المفضل ؟

ظافر عابدين .

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مطربة .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل المعاكسات .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين صبرى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

الأفضل يكون رياضى .