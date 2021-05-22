شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل استاد لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



وكانت بعض الجماهير من الجالية المصرية والجنوب أفريقية قد حرصت على التواجد بفندق الإقامة بقميص الأهلي وتشجيع اللاعبين والجهاز الفني قبل مغادرة الفندق والتوجه لملعب المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو لمنح التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل التحرك من الفندق.



ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وهناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلى وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما فى 4 مناسبات جميعها فى الأدوار الإقصائية لدورى أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقى 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.