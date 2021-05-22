شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ردًا على خطاب الأهلى: سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد نادى الزمالك على الخطاب الرسمى الذى أرسله النادى الأهلى اليوم، السبت، إلى اتحاد الكرة، معلنًا طعنه على أحقية سيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب المشاركة مع الفريق الأول فى مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر فيس بوك، صورة لسيف فاروق جعفر خلال استعداده لمرافقة الفريق الأول فى رحلة السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، معلقين عليها: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".



سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، في خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

وجاء خطاب الأهلى كالتالى..

أكد النادي الأهلي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.