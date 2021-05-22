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الزمالك ردًا على خطاب الأهلى: سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - رد نادى الزمالك على الخطاب الرسمى الذى أرسله النادى الأهلى اليوم، السبت، إلى اتحاد الكرة، معلنًا طعنه على أحقية سيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب المشاركة مع الفريق الأول فى مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر فيس بوك، صورة لسيف فاروق جعفر خلال استعداده لمرافقة الفريق الأول فى رحلة السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، معلقين عليها: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".


سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك

 

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى الإسكندرية كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، في خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح، في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

 

وجاء خطاب الأهلى كالتالى.. 

 

أكد النادي الأهلي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.

ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل، فى مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة فى لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».

وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري٩٩،هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.

وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات.. وأشار النادي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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