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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ردًا على خطاب الأهلى: سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد نادى الزمالك على الخطاب الرسمى الذى أرسله النادى الأهلى اليوم، السبت، إلى اتحاد الكرة، معلنًا طعنه على أحقية سيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب المشاركة مع الفريق الأول فى مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر فيس بوك، صورة لسيف فاروق جعفر خلال استعداده لمرافقة الفريق الأول فى رحلة السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، معلقين عليها: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".
سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك
وجاء خطاب الأهلى كالتالى..
أكد النادي الأهلي تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد 99، ثمانى مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١، وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.
ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل، فى مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة فى لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».
وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري٩٩،هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.
وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات.. وأشار النادي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.