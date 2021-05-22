شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 نصائح للأهلى أمام صن داونز فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة، ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى إياب دور ربع نهائى دورى الأبطال، باللقاء الذى يقام في جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة صن داونز اليوم والمكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وقفشة وحسين الشحات "أكرم توفيق" فى الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد فى الهجوم.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى المباراة للاقتراب خطوة من التتويج بالنجمة الأفريقية العاشرة، ولكن هناك بعض التحذيرات والنصائح للفريق قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقى.

نسيان مباراة الذهاب

على فريق الأهلى التركيز فقط فى اللقاء، ووضع الفوز نصب عينيه، حتى لا يفقد اللاعبون هدفهم وهو الفوز فى اللقاء، مع نسيان نتيجة مباراة الذهاب والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى القاهرة .





صحوة الهجوم لتسجيل هدف مبكر

مهمة مزدوجة أمام لاعبى الهجوم والدفاع، خاصة أن صحوة الهجوم ونجاحهم فى تسجيل هدف مبكراً مع بداية المباراة يقلل الضغط على لاعبى الأحمر، بالإضافة إلى أن شراسة الدفاع سيمنع هز شباك الأهلى فى الدقائق الأولى وبالتالى يشتت اللاعبين ويزيد ثقل المهمة على عاتقهم.

أشعة الشمس

على لاعبى الفريق الأحمر تحمل المتغيرات الجوية والأجواء المناخية المختلفة بين القاهرة وجنوب أفريقيا، فرغم أن الفريق حرص على السفر إلى جنوب أفريقيا قبل موعد المباراة بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التى ستقام فيها المباراة، إلا نتائجه فى أفريقيا تحت أشعة الشمس غير مبشرة، حيث خاض الأهلى بالفترة الأخيرة 12 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا لعبت ظهراً وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، بعدما تلقى ست هزائم وتعادل فى أربعة لقاءات وحقق فوزين فقط.