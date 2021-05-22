شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس: المناخ والظروف صعبة فى نيجيريا ولدينا خبرات لحسم التأهل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دودو الجباس، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، صعوبة مواجهة أنيمبا النيجيرى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر غد، الأحد، باستاد أنيمبا الدولى بمدينة أبا فى إطار إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الجباس، فى تصريحات لصفحة بيراميدز، أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة نجح بيراميدز فى تحقيق نتيجة كبيرة، إلا أن التأهل لنصف النهائى لم يُحسم، ومازال أمامهم شوط ثانى صعب فى نيجيريا.

وأضاف مهاجم بيراميدز، أن الأجواء فى نيجيريا صعبة، من حيث المناخ الشديد الحرارة وصعوبة رحلة الوصول إلى فندق الإقامة، إلا أن الفريق جاهز وحضر مبكرًا للتغلب على تلك العوامل.

وأشار دودو الجباس إلى أن معظم لاعبى بيراميدز لديهم خبرة كبيرة ستساعد فى حسم لقاء العودة، فضلاً عن التعامل مع النيجل الصناعى الذى ستقام عليه المباراة، والذى يمثل صعوبة هو الآخر.

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، تقدم الفريق النيجيرى فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

وفى الشوط الثانى، أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.