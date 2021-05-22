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تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مختلف ملاعب إنجلترا، مساء يوم الأحد، لمتابعة الجولة الأخيرة من الممتاز.

 

ملعب أنفيلد يستضيف مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي لا تحتمل أي تعثر بالنسبة لـ "الريدز"، الساعي لإنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي.

 

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ66 نقطة، خلف (الثالث) بفارق نقطة وحيدة.

 

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

الفوز بأي نتيجة يضمن إنهاء ليفربول الموسم بالمربع الذهبي، والتأهل للنسخة المقبلة من .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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