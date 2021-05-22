الامارات | مدرب توتنهام يعترف بأن موسم الفريق كان "محبطا ومخيبا للأمال"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام يعترف بأن موسم الفريق كان "محبطا ومخيبا للأمال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ريان ماسون المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه يدرك أن موسم الفريق لم يكن مقبولا، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه اقتناص الفرصة الأخيرة للمشاركة أوروبيا في الموسم المقبل.

ويحل توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر الماضي، ضيفا على ليستر سيتي غدا الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن انتزاع المركز السادس لم يعد بيد توتنهام وحده.

ويحتل توتنهام المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف ويستهام الذي يواجه ساوثهامبتون.

ويحتاج توتنهام إلى هزيمة ويستهام أمام ساوثهامبتون، إلى جانب الفوز على ليستر سيتي، الذي لا يزال يصارع ليفربول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ليستر المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يلتقي كريستال بالاس.

ولكن توتنهام سيغيب عن المشاركة الأوروبية تماما للمرة الأولى منذ موسم 2009 / 2010 في حالة إخفاقه في تحقيق الفوز، وهو ما سيفسح الطريق أمام إيفرتون وأرسنال، اللذين يلتقيان مانشستر سيتي وبرايتون، على الترتيب.

وحتى في حالة تأهل توتنهام للدوري الأوروبي، يدرك ماسون، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية مباراة الغد، أن الفريق لم يقدم موسما جيدا.

وقال ماسون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت إن الموسم كان :"محبطا ومخيبا للأمال. لا نريد أن نكون حيثما نحن الآن. لا أرى حرجا في قول هذا. نحن كفريق، نود أن نهدف لأشياء أفضل."

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