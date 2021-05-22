شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: ناد فرنسي يسعى لضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير نشرته صحيفة «takvim» التركية عن دخول نادي مارسيليا الفرنسي سباق التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، في الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن مارسيليا أبدى اهتمامه بضم المصري مصطفى محمد، بمقابل ضخم يصل إلى 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي جالاتا سراي بصدد تفعيل بند الشراء النهائي لعقد مصطفى محمد في الفترة المقبلة، بسداد مبلغ 4 ملايين يورو لنادي الزمالك، بحسب عقد الإعارة بين الناديين الذي يقضي بإعارة اللاعب لموسم ونصف الموسم وأحقية البيع لجالطة سراي قبل نهاية العام الحالي.