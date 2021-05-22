شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يشكر السيسي على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (أنوكا) الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لأنوكا.

وقال مصطفى براف خلال كلمته في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي: «باسمي واسم اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية أنوكا اتقدم بخالص الشكر لمصر والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه للرياضة المصرية والافريقية وعلى ما يقدمه على كافة الأصعدة الدولية في كل الملفات وهو قائد وزعيم عربي وافريقي نفتخر به وسعداء بما يقدمه دائما».

وأضاف مصطفى براف: «مصر دائما دولة كبيرة ورائدة واستضافتها لاجتماعات الانوكا وتوفير كل هذه الإمكانيات الكبيرة من أجل انجاح هذا الحدث يسعدنا ويشرفنا التواجد هنا في مصر».

وتقدم رئيس الأنوكا بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على حضور الاجتماعات والتواصل المستمر من أجل توفير كافة الإمكانيات.

وانطلقت اجتماعات الأنوكا اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي شهد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذي حرصا على الترحيب بجميع الدول الحاضرة والتأكيد على أن مصر دائما مستعده لاستضافة كل الأحداث والفاعليات الرياضية في أي وقت وتوفير كافة الإمكانيات والقدرات لانجاحها.

تستضيف مصر اجتماعات المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم واجتماع الجمعية العمومية لأنوكا الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ويحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتنظيمية وتوفير كافة الامكانيات للضيوف.