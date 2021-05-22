شكرا لقرائتكم خبر عن حطب: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق اليوم اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الافريقية «انوكا» والذي تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية حتى يوم الاربعاء القادم.

حضر اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي حرصا على الترحيب بجميع الضيوف وتواجدهم في مصر خلال الفترة الحالية والتأكيد على أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفاعليات الافريقية وتوفير كافة الإمكانيات لانجاحها.

تستضيف مصر اجتماعات الانوكا والتي انطلقت اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي يعقبه اجتماع الجمعية العمومية والذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء والذي يشهد إقامة انتخابات مجلس إدارة الانوكا للدورة القادمة ومناقشة تنظيم الدورات الافريقية للشباب والكبار خلال السنوات القادمة.

يترأس اجتماعات الانوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.

وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة افريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل انجاح كافة الفاعليات الرياضية التي تقام بشكل يليق بإسم ومكانة مصر.

وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الافريقية في مصر وقدراتها وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.

وأوضح المهندس هشام حطب، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماعات انوكا يؤكد حرص ودعم الدولة المصرية لكل الأحداث الرياضية والقارية والعالمية والاقليمية وأن هدف وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية هو التعاون والتواصل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية .