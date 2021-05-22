شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الحاصلين على ذهبية وبرونزية كأس العالم للرماية فى نادى الصيد بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم مجلس إدارة نادى الصيد بالاسكندرية، احتفالية لتكريم ابطال النادي عزمي محيلبة وعبدالعزيز محيلبة، الحاصلين على ذهبية وبرونزية بطولة كأس العالم للرماية التي أقيمت بإيطاليا مساء أمس، في حضور مجلس إدارة النادي والدكتور أحمد عثمان، المدير التنفيذى، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد مدحت وهدان، نائب رئيس الاتحاد المصري للرماية ونواب الإسكندرية .

وكان منتخب مصر استطاع الفوز بذهبية السكيت في البطولة والتي احرزها عزمي محيلبة، وحصول الرامي المصري عبدالعزيز محيلبة على الميدالية البرونزية في منافسات التراب للرجال .

وأهدت الدكتور صفاء الشريف، درع مديرية الشباب والرياضة للشقيقان عزمي وعبدالعزيز محيلبة ابطال العالم وفخر مصر، ودرع للسفير محمد عقل رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، ودرع للدكتور أحمد عثمان مدير عام نادى الصيد.

وقالت إنها فخورة أن أبناء عروس البحر الابيض يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدوليه، متمنية أن يرفرف العلم المصرى في طوكيو وان يحرزوا الميداليات الاوليمبية.

من جانبه أعرب السفير محمد سعد عقل، رئيس نادي الصيد، خلال كلمته بالحفل عن فخره واعتزازه للانجاز المصري الذي تحقق في بطولة العالم للرماية بحصول عبدالعزيز محيلبة على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى تحقيق عزمي محيلبة على الميدالية الذهبية .

وقال: فخورون كل الفخر بهذا الإنجاز المصرى العالمي بتحقيق ابناء نادي الصيد ميداليتين على مستوي بطولة عالمية تضم جميع ابطال العالم، وهي بمثابة خطوة كبيرة ومبشرة تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر خلال المشاركة في دورة طوكيو القادمة.

فيما أبدى عزمي محيلبة، سعادته للتكريم داخل بيته نادي الصيد بالإسكندرية، مشيرا أن تحقيق ذهبية بطولة العالم للرماية لأول مرة في تاريخ مصر بمثابة إنجاز شخصي وحلم تحقق بعد سنوات طويلة من المشاركات في البطولات الدولية والتدريب بشكل قوي .

وشدد محيلبة على أن الفوز بذهبية بطولة العالم للرماية بإيطاليا منحه دافع معنوي قوي لتحقيق حلم الحصول على ميدالية أوليمبية لمصر خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

تكريم الحاصلين على ذهبية وبرونزية كأس العالم للرماية فى نادى الصيد بالإسكندرية (صور)

تكريم الحاصلين على ذهبية وبرونزية كأس العالم للرماية فى نادى الصيد بالإسكندرية (صور)

تكريم الحاصلين على ذهبية وبرونزية كأس العالم للرماية فى نادى الصيد بالإسكندرية (صور)