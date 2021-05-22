شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد الجلسة الافتتاحية للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية الأفريقية والتي ترأسها مصطفى براف رئيس الاتحاد، وذلك ضمن فعاليات استضافة مصر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأفريقية «الأنوكا» في الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ مايو الجارى.

حضر الجلسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونواب رئيس الأنوكا وأعضاء المكتب التنفيذي، وأحمد أبوالقاسم الأمين العام لاتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية الأفريقية.

ويناقش الاجتماع مجموعة من الملفات وبنود الميزانية الجديدة، وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد والذي يتضمن في بنوده إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للأنوكا لمدة أربع سنوات بحضور رؤساء اللجان الأوليمبية الأفريقية.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس اتحاد اللجان الأفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي وجميع ممثلي اللجان الأوليمبية الأفريقية بتواجدهم في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم طيب الإقامة خلال تواجدهم بالقاهرة في فترة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا» في اجتماعاتهم، والخروج بنتائج مثمرة تعمل على دعم وتنمية الرياضية الأفريقية مستقبلاً، مؤكداً حرص الجميع على تطوير الرياضة الأفريقية، والسعي نحو وجودها بالمكانة اللائقة بها عالمياً.

من جانبه، قدم رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية على المجهودات المبذولة لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للأنوكا، مقدماً الشكر والتقدير باسم كل الحركة الأوليمبية الأفريقية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على دوره البارز في دعم القارة الأفريقية في جميع المجالات ومنها الرياضية.

فيما نقل المهندس هشام حطب تحيات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لأعضاء اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية الذين يجتمعون في مصر لمناقشة كافة الرؤى والأطروحات الخاصة بالرياضة الأفريقية، مقدماً الشكر لأعضاء الأنوكا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد بالقاهرة.

يذكر أن أعمال الجمعية العمومية للأنوكا يشارك به ممثلو 54 دولة إفريقية يمثلون اللجان الأوليمبية بتلك الدول، وبحضور لفيف من الضيوف وقيادات اللجان الأوليمبية من مختلف دول العالم وعدد من وزراء الرياضة بالدول الأفريقية، وتواصل اللجنة الأوليمبية المصرية جهودها من أجل الخروج بأفضل تنظيم للاجتماع الهام بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.