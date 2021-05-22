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تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مختلف ملاعب إنجلترا، مساء يوم الأحد، لمتابعة الجولة الأخيرة من الممتاز.

 

ملعب أنفيلد يستضيف مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي لا تحتمل أي تعثر بالنسبة لـ "الريدز"، الساعي لإنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي.

 

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ66 نقطة، خلف (الثالث) بفارق نقطة وحيدة.

 

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

الفوز بأي نتيجة يضمن إنهاء ليفربول الموسم بالمربع الذهبي، والتأهل للنسخة المقبلة من .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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