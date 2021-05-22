شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يتأهل لنصف نهائي مونديال المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى المرحلة الثالثة (نصف النهائي) من بطولة العالم للمدارس (إكسبو 2020) بعد النجاح الذي حققه لاعبوه خلال تصفيات المرحلتين الأولى والثانية، وتمكنهم من تحقيق المركز الثاني في مجموعتهم، وبهذا يكون اللاعبون على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المرحلة النهائية التي ستجرى خلال معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتعتبر البطولة واحدة من أقوى المنافسات العالمية عبر الإنترنت على مستوى الناشئين، حيث ضمت 300 فريق من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل فريق النادي 9 لاعبين هم: حمد بدر الزرعوني وعبد الرحمن محمد الطاهر، وعبدالله يحيى الحمادي، وراشد حسين الحمادي وحمد شعيب الكاف، ويحيى شعيب الكاف، وزايد سلطان الطاهر وراجي صايل أبو عزيزة، وسعود جابر الزرعوني، ويشرف على تدريبهم الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني.

وأثنى عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، نائب رئيس الجهاز الفني، على النتائج التي حققها لاعبو النادي، وحجزهم مقعداً ضمن أفضل 30 فريقاً على مستوى العالم.