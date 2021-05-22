شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع كبير لسيدات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الجولة الأولى من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستهل اليوم الأول بمنافسات السيدات في أول مشاركة لهن في هذه البطولة، حيث قدمن أداءً رائعاً على البساط.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة من مختلف الأوزان ضمن فئات الناشئات (تحت 16 عاماً) والشابات (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً).

وفي فئة الكبار تصدرت أكاديمية الوحدة للجوجيتسو المجموعة الأولى وحلت أكاديمية الجزيرة في المركز الثاني والظفرة ثالثاً، وفي المجموعة الثانية حلت أكاديمية بالمز الرياضية – فريق 777 في المركز الأول، وأكاديمية العين في المركز الثاني، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الشابات دون 18 عاماً فقد حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول والعين ثانياً، وبالمز الرياضية ثالثاً.

وعلى صعيد فئة الناشئات تصدرت أكاديمية الوحدة للجوجيتسو المجموعة الأولى، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني والظفرة ثالثاً، وفي المجموعة الثانية حلت أكاديمية بالمز الرياضية – فريق 777 في المركز الأول، وأكاديمية الجزيرة في المركز الثاني، والعين في المركز الثالث.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقوة أداء الفتيات، وقال إن رؤية الاتحاد في إضافة فئة السيدات أثبتت جدارتها، لا سيما أنها تنعكس بشكل إيجابي على جهود تطوير هذه الرياضة في الدولة والارتقاء بها، ما يعزز مكانة الإمارات كموطن للجوجيتسو ومنجم للمواهب.

وأضاف أن بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تساهم في تحفيز المنافسة بين الأندية.

بدوره، قال مبارك المنهالي مديرالإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: أثبتت لاعبات الإمارات أنهن يتمتعن بجميع المهارات المطلوبة للصعود إلى منصات التتويج، في الوقت الذي يحرص الاتحاد على توفير البيئة التي تناسب تطور بنات الوطن.

وتنطلق صباح اليوم منافسات الرجال الذين يمثلون 16 نادياً وأكاديمية.