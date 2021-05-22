جولة «حسم الليجا» وقمة الأهلي وصن داونز.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 22 مايو 2021، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، وذلك على الصعيد الأوروبي والإفريقي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ويأتي على رأس تلك المواجهات الجولة الأخيرة والتي ستحدد بطل الدوري الإسباني هذا الموسم بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث سيلتقي "الروخيبلانكوس" مع بلد الوليد، في نفس التوقيت سيواجه "الميرنجي" فريق فياريال.

ويتصدر أتليتكو جدول ترتيب الليجا برصيد 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

كما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة العودة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقي بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

03:00 ـ ماميلودي صندوانز vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

(مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين)

03:00 ـ سيمبا vs كايزر تشيفز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ الترجي vs شباب بلوزداد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

(مباراة الذهاب انتهت بفوز شباب بلوزداد بهدفين نظيفين)

06:00 ـ الوداد البيضاوي المغربي vs مولودية الجزائر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

الدوري الإسباني

06:00 ـ بلد الوليد VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ ريال مدريد VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

06:00 ـ إيبار VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD