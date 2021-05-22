شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الزمالك فاوض فتح الله مدافع المحلة لضمه الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، عن دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع محمد فتح الله مدافع الفريق لضمه فى الموسم المقبل 2021 / 2022، بعد المستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الموسم الحالى مع المحلة.

وقال خالد عيد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى كريم رمزى، إن محمد فتح الله مدافع المحلة من أفضل العناصر فى الدورى المصرى وظهر بمستوى مميز، وتلقى عدة عروض من عدة أندية.

وأضاف المدير الفنى للمحلة، أنه يرحب ويساند الحكام المصريين فى إدارة جميع مباريات الدورى، بما فيهم الأهلى والزمالك، موضحاً أن هناك توجها لتطوير استاد غزل المحلة خلال الفترة المقبلة، ويتمنى عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.