أروابارينا يرفض التقليل من مواجهة أنيمبا ويتمسك بالقوام الأساسى غداً

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القاهرة - سامية سيد - يرفض الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، التقليل من مواجهة أنيمبا النيجيرى فى إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر أن تجمعهما فى الثالثة عصر غد الأحد، باستاد أنيمبا الدولى بمدينة أبا النيجيريا.

ويتمسك المدير الفنى لبيراميدز بالاعتماد على القوام الأساسى للفريق فى مواجهة أنيمبا، رافضًا الدفع بعدد من البدلاء، بداعى أن الفريق حقق نتيجة كبيرة فى مباراة الذهاب.

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضى باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، تقدم الفريق النيجيرى فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

وفى الشوط الثانى، أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67.

وحذر الخواجة الأرجنتينى لاعبى فريقه من الانخداع بنتيجة الذهاب، والعمل على تحقيق الفوز، والتأكيد على أحقيقة بيراميدز فى التأهل لنصف نهائى البطولة، كما منح المدير الفنى لاعبيه بعض التعليمات الفنية من أجل العمل على تنفيذها فى المباراة، مع تقسيم الـ 90 دقيقة لفترات حتى يتم العبور باللقاء إلى بر الأمان.