شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة فى طريقها إلى ملعب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة، منذ قليل، فى طريقها إلى استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل نصف ساعة من التحرك من فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة. ويبعد استاد لوكاس موريبي ما يقرب من نصف ساعة عن فندق الإقامة في مدينة بريتوريا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة اليوم لحسم التأهل لنصف النهائي، واستكمال مشوار البطولة للدفاع عن اللقب الأفريقي.