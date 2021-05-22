شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير من جنوب أفريقيا تهتف للأهلي قبل مغادرة الفندق لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أعضاء الجالية المصرية وجماهير من جنوب أفريقيا على ارتداء قميص الأهلي، وحمل لافتة «نحن نثق فى النسر.. شكراً».. وذلك قبل مغادرة الفريق فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبي؛ لخوض مباراة صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم فى إياب الدور الربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا. وكان الأهلى قد حقق الفوز بهدفين دون رد فى جولة الذهاب بالقاهرة.

وحرص موسيمانى على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين منذ وصول بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا؛ للحديث بشكل مفصل عن مباراة صن داونز الحاسمة التى تقام فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبى فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وأكد موسيمانى، خلال محاضراته مع اللاعبين، أن مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد، لا تعنى شيئا فى كرة القدم، وعليهم التعامل فى مواجهة العودة اليوم، واللعب بقوة وبذل أقصى جهد خلالها، مع التركيز بشكل كامل طوال المباراة؛ من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائى فى البطولة، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دورى أبطال أفريقيا.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلى وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما فى 4 مناسبات جميعها فى الأدوار الإقصائية لدورى أبطال أفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقى 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.







