شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ما زلنا ننتظر رد ليفربول عن مشاركة صلاح فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه إلى الآن لم يصلنا أي رد رسمي من نادي ليفربول الأنجليزي لمشاركة محمد صلاح لاعب الفريق، مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب في أبريل الماضي إلى نادي ليفربول الإنجليزي لمشاركة محمد صلاح في اوليمبياد طوكيو ولكن لم نتلقَ أي رد حتى الآن.

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي محمد صلاح ضمن القائمة التي ستشارك في أوليمبياد طوكيو خاصة أن لوائح البطولة تمنح المنتخب ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عامًا.

أوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقى غريب أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ18.

وأكد غريب أنه لا يخشى مواجهة أي منتخب بالبطولة، وأن منتخب مصر الأوليمبي قادر على تحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد، متابعا: "أنا أول لاعب ومدرب مصرى يشارك في الأولمبياد، كما أنني حصدت بطولة أفريقيا مع المنتخب وأنا لاعب ومدرب أيضًا".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".