شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن استدعاء نجمه سيرج آكا للانضمام لصفوف منتخب كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة، استدعاء نجمه الإيفوارى سيرج أكا، لاعب الفريق، للانضمام إلى صفوف منتخب كوت ديفوار، لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وبوركينا فاسو وغانا، استعدادًا لانطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال نادى الجونة، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "استدعاء لاعبنا سيرج اكا لمعسكر منتخب ساحل العاج".





من ناحية أخرى، يستعد فريق الجونة لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، مساء الثلاثاء القادم، ضمن لقاءات الجولة 24 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، التى تقام على ملعب إستاد الإسكندرية.

ويسعى الجونة للفوز فى المباراة المقبلة، لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل السلبى الأخير على ملعبه أمام غزل المحلة، حيث يحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى، برصيد 27 نقطة، بينما يأتى زعيم الثغر فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.